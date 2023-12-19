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19.12.2023  10:59   Дмитро Колонєй

У Харкові стартував концертний марафон «Разом до Перемоги!» у Харкові

Подія відбувається на станціях метро Харкова.


У Харкові стартував концертний марафон «Разом до Перемоги!» у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департаменті культури, у харківському метрополітені стартував концертний марафон «Разом до Перемоги!».
 
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Святкові новорічні виступи проходять з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова. 
 
У рамках програми виступатимуть
  • колективи Театру народної музики України «Обереги»,
  • Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського,
  • Харківської обласної філармонії,
  • оркестр Національної академії Національної гвардії та ін.  
 
 
 
Концертний марафон триватиме до 6 січня. Заходи проходять на станціях метрополітену:
  • «Південний вокзал» - з 16:00 по 16:40;
  • «Університет» - з 17:30 по 18:10;
  • «Історичний музей» - з 18:30 по 19:10.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у харківському метро відкрилася студентська виставка.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  культиура, харків, агрессия россии
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