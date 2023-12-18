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18.12.2023  17:57   Дмитро Колонєй

У харківському метро відкрилася студентська виставка

Ігор Терехов відвідав виставку студентів Харківської державної академії дизайну і мистецтв.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов відвідав виставку «Щастя в квадраті», яка працюватиме у фойє ст. м. «Наукова» до 20 січня 2024 року.
 
 
 
«Така експозиція є дуже актуальною зараз, під час війни. Харків'яни постійно звертаються з проханнями про культурні заходи, щоб отримати позитивні емоції, - а тут гостям пропонують щастя! Я вдячний вишу та студентам за ці креативні роботи та радий, що ми знайшли можливості для творчої співпраці», - зазначив міський голова.
 
 
Ігор Терехов також повідомив, що на станціях метрополітену «Історичний музей», «Університет», «Південний вокзал» протягом наступного місяця виступатимуть творчі колективи міста Харкова.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, виставка, харків
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