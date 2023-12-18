18.12.2023 18:28 Дмитро Колонєй
Харківські правоохоронці попереджають про підступну аферу
Харківські шахраї виманюють гроші у городян.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Патрульну поліцію, дуже часто у мережі з'являються оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям.
Часто за такими оголошеннями можуть ховатися шахраї, які
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вигадують історії про хвороби, ілюструючи їх фотографіями чужих дітей,
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створюють оголошення-дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, але змінюють реквізити для перерахування грошей.
Як не попастися на гачок аферистів
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не полінуйтеся передзвонити в зазначену організацію,
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уточнити номер розрахункового рахунку або відвідати їх особисто.
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переконайтеся в достовірності розміщеної інформації,
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з'ясуйте всі подробиці справи, а потім вже вирішуйте — передавати гроші и ні.
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