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18.12.2023  18:28   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці попереджають про підступну аферу

Харківські шахраї виманюють гроші у городян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, дуже часто у мережі з'являються оголошення від благодійних організацій, притулків, батьків з проханням про матеріальну допомогу на лікування хворим дітям.
 
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Часто за такими оголошеннями можуть ховатися шахраї, які
  • вигадують історії про хвороби, ілюструючи їх фотографіями чужих дітей,
  • створюють оголошення-дублери реальних благодійних організацій, які є точною копією справжнього, але змінюють реквізити для перерахування грошей.

Як не попастися на гачок аферистів 

  • не полінуйтеся передзвонити в зазначену організацію,
  • уточнити номер розрахункового рахунку або відвідати їх особисто.
  • переконайтеся в достовірності розміщеної інформації,
  • з'ясуйте всі подробиці справи, а потім вже вирішуйте — передавати гроші и ні.

 

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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