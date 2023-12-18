18.12.2023 18:53 Дмитро Колонєй

На Харківщині сапери знищують щодня більше півсотні боєприпасів

Якими є успіхи саперів з розмінування Харківщини розповіли у ГУ ДСНС.



На Харківщині сапери знищують щодня більше півсотні боєприпасів



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за даними речника ГУ ДСНС України у Харківській області Євгена Василенко, на території Харківської області працюють

32 піротехнічні розрахунки ДСНС,

163 сапери та

68 одиниць техніки.

Протягом минулого тижня піротехніки 197 разів виїжджали для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей час знешкодили 437 боєприпасів.

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З початку деокупації Харківської області сапери ДСНС розміновали понад 4 244 га території (за допомогою машин механізованого розмінування – 135 га), виявили та знешкодили 86 304 ВНП.

На території області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого дві цивільні людини зазнали поранень.

15 грудня в селі Донецьке Ізюмського району вибухнув невідомий предмет. За попередніми даними, 15-річний підліток знайшов у лісі вибуховий пристрій, який здетонував у його руках. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.

17 грудня в селі Грушівка Куп’янського району 29-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалого доставили до медичного закладу.

Крім того Євген Василенко повідомив про перший випадок загибелі на льоду, який стався 16 грудня. У місцевій водоймі рятувальники виявили тіло 62-річного чоловіка.

«Хочу нагадати жителям Харківщини про необхідність дотримання правил безпеки на льоду. Зокрема рибалкам не слід виходити на тонку кригу, а батькам - не дозволяти дітям гуляти без нагляду поблизу водойм» – нагадав Євген Василенко.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про слідство щодо загибелі двох курсантів на Харківщині - ексначальника кафедри та працівника ДСНС чекає суд.