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18.12.2023  18:53   Дмитро Колонєй

На Харківщині сапери знищують щодня більше півсотні боєприпасів

Якими є успіхи саперів з розмінування Харківщини розповіли у ГУ ДСНС.


На Харківщині сапери знищують щодня більше півсотні боєприпасів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, за даними речника ГУ ДСНС України у Харківській області Євгена Василенко, на території Харківської області працюють
  • 32 піротехнічні розрахунки ДСНС,
  • 163 сапери та
  • 68 одиниць техніки. 
 
Протягом минулого тижня піротехніки 197 разів виїжджали для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Всього за цей час знешкодили 437 боєприпасів.
 
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З початку деокупації Харківської області сапери ДСНС розміновали понад 4 244 га території (за допомогою машин механізованого розмінування – 135 га), виявили та знешкодили 86 304 ВНП.
 
На території області сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого дві цивільні людини зазнали поранень.
 
  • 15 грудня в селі Донецьке Ізюмського району вибухнув невідомий предмет. За попередніми даними, 15-річний підліток знайшов у лісі вибуховий пристрій, який здетонував у його руках. Хлопець отримав вибухові травми обох рук.  
  • 17 грудня в селі Грушівка Куп’янського району 29-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждалого  доставили до медичного закладу. 
 
Крім того Євген Василенко повідомив про перший випадок загибелі на льоду, який стався 16 грудня. У місцевій водоймі рятувальники виявили тіло 62-річного чоловіка.
 
«Хочу нагадати жителям Харківщини про необхідність дотримання правил безпеки на льоду. Зокрема рибалкам не слід виходити на тонку кригу, а батькам - не дозволяти дітям гуляти без нагляду поблизу водойм» – нагадав Євген Василенко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про слідство щодо загибелі двох курсантів на Харківщині - ексначальника кафедри та працівника ДСНС чекає суд.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, сапери, харків, агрессия россии
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