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20.12.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Ворог значно посилив атаки на позиції ЗСУ на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

їЯк повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали селища Харківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки.
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  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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