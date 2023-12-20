20.12.2023 18:48 Дмитро Колонєй
У Харкові перевірили стан Слобідського району: що виявлено (фото)
Комісія комунальників Харкова оглянула більше 100 дворів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Слобідському районі.
Загалом були оглянуті двори 100 будинків на вулицях
-
Морозова,
-
Чорноморській,
-
Мухачова,
-
Дизельній,
-
Тепловозній,
-
Ковтуна,
-
Енергетичній,
-
Садовопарковій,
-
Танкопія,
-
бул. Жасминовому та
-
пр. Петра Григоренка.
Санітарний стан дворів - задовільний. Близько 200 робітників Слобідської філії слідкують за чистотою прибудинкових територій і прибирають лід з тротуарів та пішохідних доріжок. У боротьбі з ожеледицею за минулий тиждень вони використали 184 куб. м піску та 15 т солі.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0