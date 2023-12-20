20.12.2023 18:48 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили стан Слобідського району: що виявлено (фото)

Комісія комунальників Харкова оглянула більше 100 дворів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Слобідському районі.

Загалом були оглянуті двори 100 будинків на вулицях

Морозова,

Чорноморській,

Мухачова,

Дизельній,

Тепловозній,

Ковтуна,

Енергетичній,

Садовопарковій,

Танкопія,

бул. Жасминовому та

пр. Петра Григоренка.

Санітарний стан дворів - задовільний. Близько 200 робітників Слобідської філії слідкують за чистотою прибудинкових територій і прибирають лід з тротуарів та пішохідних доріжок. У боротьбі з ожеледицею за минулий тиждень вони використали 184 куб. м піску та 15 т солі.