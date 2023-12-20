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20.12.2023  18:48   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили стан Слобідського району: що виявлено (фото)

Комісія комунальників Харкова оглянула більше 100 дворів.

Перевірили санітарний стан Слобідського району комунальники. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Слобідському районі. 
 
Загалом були оглянуті двори 100 будинків на вулицях
 
  • Морозова,
  • Чорноморській,
  • Мухачова,
  • Дизельній,
  • Тепловозній,
  • Ковтуна,
  • Енергетичній,
  • Садовопарковій,
  • Танкопія,
  • бул. Жасминовому та
  • пр. Петра Григоренка.  
Перевірили санітарний стан Слобідського району комунальники. Новини Харкова
 
Санітарний стан дворів - задовільний. Близько 200 робітників Слобідської філії слідкують за чистотою прибудинкових територій і прибирають лід з тротуарів та пішохідних доріжок. У боротьбі з ожеледицею за минулий тиждень вони використали 184 куб. м піску та 15 т солі.
 
Перевірили санітарний стан Слобідського району комунальники. Новини Харкова
 
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Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова модернізують насосні станції.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, благоустрій, харків
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