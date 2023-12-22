22.12.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав харківських енергетиків

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем енергетика.



Ігор Терехов привітав харківських енергетиків



«Дорогі працівники енергетичної галузі! Від імені харків’ян вітаю вас з професійним святом та дякую за вашу нелегку працю, від якої, без перебільшення, залежить життя цілого мегаполісу.

Пліч-о-пліч з нашими комунальними службами ви гідно відповідаєте на всі виклики воєнного часу, піклуєтеся про харків’ян та робите все можливе, а часом і неможливе, щоб у місті вирувало життя - працювали лікарні, аптеки, магазини та промислові підприємства, вулицями курсував громадський транспорт, і харків’яни завжди були на зв’язку з тими, кого люблять.

Усе це можливо лише завдяки вашій непростій праці, яка завжди пов’язана з ризиком, особливо зараз, під час війни. Щиро дякую вам за це та бажаю міцного здоров’я, миру і благополуччя! Нехай ваша життєва енергія ніколи не згасає, а вдома зігрівають любов та підтримка рідних!».

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