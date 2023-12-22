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22.12.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав харківських енергетиків

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем енергетика.


Ігор Терехов привітав харківських енергетиків
«Дорогі працівники енергетичної галузі! Від імені харків’ян вітаю вас з професійним святом та дякую за вашу нелегку працю, від якої, без перебільшення, залежить життя цілого мегаполісу. 
 
Пліч-о-пліч з нашими комунальними службами ви гідно відповідаєте на всі виклики воєнного часу, піклуєтеся про харків’ян та робите все можливе, а часом і неможливе, щоб у місті вирувало життя - працювали лікарні, аптеки, магазини та промислові підприємства, вулицями курсував громадський транспорт, і харків’яни завжди були на зв’язку з тими, кого люблять. 
 
Усе це можливо лише завдяки вашій непростій праці, яка  завжди пов’язана з ризиком, особливо зараз, під час війни. Щиро дякую вам за це та бажаю міцного здоров’я, миру і благополуччя! Нехай ваша життєва енергія ніколи не згасає, а вдома зігрівають любов та підтримка рідних!».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Дергачівській громаді енергетики заживили ще два села.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, енергетики
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