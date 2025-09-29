    
29.09.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 вересня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
29 вересня у Харкові очікується мінлива  хмарність. Без істотних опадів.
 
Вітер північно-східний, 7– 12 м/с.
 
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
 
Народні прикмети

  • за вікном тепла погода – холод ще нескоро прийде;
  • галки збираються в зграї – очікуй гарну погоду;
  • листя на деревах жовте, але ще не опадає – осінь буде довгою;
  • тепло і сухо цього дня – зима прийде пізно і буде м’якою;
  • листя вже пожовкло, але не опало – осінь триватиме довго;
  • чути грім – зима буде без снігу;
  • гуси і шпаки ще не відлетіли – тепло затримається надовго.
