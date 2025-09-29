29.09.2025 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 29 вересня
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 вересня у Харкові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 7– 12 м/с.
Температура повітря вдень 15 – 17° тепла.
Народні прикмети
-
за вікном тепла погода – холод ще нескоро прийде;
-
галки збираються в зграї – очікуй гарну погоду;
-
листя на деревах жовте, але ще не опадає – осінь буде довгою;
-
тепло і сухо цього дня – зима прийде пізно і буде м’якою;
-
листя вже пожовкло, але не опало – осінь триватиме довго;
-
чути грім – зима буде без снігу;
-
гуси і шпаки ще не відлетіли – тепло затримається надовго.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости