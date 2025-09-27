    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Соковита насолода: ніжна намазка з крабових паличок з болгарським перцем
27.09.2025  21:37   Дмитро Колонєй

Соковита насолода: ніжна намазка з крабових паличок з болгарським перцем

Не тільки смачна, а ще й дуже апетитно виглядає.

Як приготувати намазку з крабових паличок з болгарським перцем: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, ця намазка - ідеальний варіант для швидкого та смачного перекушування або святкового столу. Завдяки поєднанню ніжних крабових паличок, пікантного часнику та хрусткого болгарського перцю, вона підкорить ваші серця та стане частим гостем на вашому столі. Приготувати її неймовірно просто, а результат чудовий!
 

Намазка з крабових паличок із болгарським перцем

 

Продукти:

 
  • Крабові палички: 250 г
  • Яйця: 2 шт.
  • Болгарський перець: 50 г
  • Плавлений сир: 100 г
  • Часник: 2 зубчики
  • Майонез: за смаком
  • Сіль: за смаком
  • Мелений чорний перець: за смаком
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Відварити яйця круто.
  2. Остудити відварені яйця.
  3. Очистити яйця, що охолонули, від шкаралупи.
  4. Натерти очищені яйця на великій або дрібній тертці.
  5. Натерти плавлений сир на тертці.
  6. Пропустити часник через прес або дуже дрібно посікти.
  7. Видалити серцевину та насіння з болгарського перцю.
  8. Дрібно порізати підготовлений болгарський перець.
  9. Нарізати крабові палички дрібними кубиками або натерти на тертці.
  10. Змішати в глибокій мисці натерті яйця, тертий сир, подрібнений часник, болгарський нарізаний перець і крабові палички.
  11. Посолити суміш за смаком.
  12. Поперчити суміш меленим чорним перцем до смаку.
  13. Заправити намазку майонезом.
  14. Ретельно перемішати усі інгредієнти до однорідного стану.
  15. Подавати намазку на тостах, крекерах, тарталетках та інш.
 
Читайте також:
 
 
Тэги:  рецепт, закуска, намазка, крабові палички, пепрець, яйця, сир
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Кулінарні рецепти Крильця в кефіре: секрет хрусткої скоринки 22.09 Кулінарні рецепти Суп-рагу з куркою та овочами: навариста та ароматна страва для всієї родини 21.09 Кулінарні рецепти Рецепт ніжного яблучного торта без випічки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 