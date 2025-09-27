27.09.2025 21:37 Дмитро Колонєй
Соковита насолода: ніжна намазка з крабових паличок з болгарським перцем
Не тільки смачна, а ще й дуже апетитно виглядає.
, ця намазка - ідеальний варіант для швидкого та смачного перекушування або святкового столу. Завдяки поєднанню ніжних крабових паличок, пікантного часнику та хрусткого болгарського перцю, вона підкорить ваші серця та стане частим гостем на вашому столі. Приготувати її неймовірно просто, а результат чудовий!
Намазка з крабових паличок із болгарським перцем
Продукти:
-
Крабові палички: 250 г
-
Яйця: 2 шт.
-
Болгарський перець: 50 г
-
Плавлений сир: 100 г
-
Часник: 2 зубчики
-
Майонез: за смаком
-
Сіль: за смаком
-
Мелений чорний перець: за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Відварити яйця круто.
-
Остудити відварені яйця.
-
Очистити яйця, що охолонули, від шкаралупи.
-
Натерти очищені яйця на великій або дрібній тертці.
-
Натерти плавлений сир на тертці.
-
Пропустити часник через прес або дуже дрібно посікти.
-
Видалити серцевину та насіння з болгарського перцю.
-
Дрібно порізати підготовлений болгарський перець.
-
Нарізати крабові палички дрібними кубиками або натерти на тертці.
-
Змішати в глибокій мисці натерті яйця, тертий сир, подрібнений часник, болгарський нарізаний перець і крабові палички.
-
Посолити суміш за смаком.
-
Поперчити суміш меленим чорним перцем до смаку.
-
Заправити намазку майонезом.
-
Ретельно перемішати усі інгредієнти до однорідного стану.
-
Подавати намазку на тостах, крекерах, тарталетках та інш.
