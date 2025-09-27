    
27.09.2025  21:05   Віталій Хіневич

Чому не можна спалювати опале листя: пояснення Держекоінспекції

Спалювання опалого листя має як екологічні, так і правові наслідки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію в Харківській області.
 
Щоосені у дворах та на вулицях українських міст і сіл з’являється спокуса позбутися від опалого листя найпростішим способом – спалюванням. Однак, такий метод не лише шкодить довкіллю та здоров’ю людей, але й є порушенням закону.
 
В Україні спалювання листя та інших рослинних решток заборонене згідно з:
 
  • Правилами благоустрою населених пунктів;
  • Законом «Про охорону атмосферного повітря»;
  • Кодексом України про адміністративні правопорушення.
  • Зокрема, стаття 77-1 КУпАП передбачає, що за такі дії громадяни можуть сплатити штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадові особи – від 15 300 до 21 420 гривень.
  • Крім того, під час воєнного стану навмисні підпали сухої рослинності можуть бути розцінені як диверсія (стаття 113 Кримінального кодексу України).
  • По суті, опале листя накопичує важкі метали, реагенти та пестициди. В результаті під час горіння всі ці речовини потрапляють у повітря.
Основні небезпечні сполуки:
 
  • Угарний газ – блокує доставку кисню до клітин, викликає головний біль і задуху.
  • Сажа і тверді частки – осідають у легенях, провокують алергії, астму, бронхіти та навіть онкологію.
  • Діоксини – небезпечні канцерогени, що накопичуються в організмі та пригнічують імунітет.
  • Бензапірен – одна з найсильніших канцерогенних сполук.
  • Особливо важливо знати, що дим від спалювання небезпечний для дітей, людей похилого віку, вагітних та людей із серцево-судинними й дихальними захворюваннями.
  • До того ж, вогонь легко виходить з-під контролю та може поширитися на будівлі або сусідні ділянки. При цьому згорає родючий шар ґрунту, гинуть корисні мікроорганізми та дрібні тварини.
 
Замість підпалювання рекомендується застосовувати безпечні способи:
 
  • компостування (отримання органічного добрива);
  • подрібнення та використання як мульчі;
  • вивезення комунальними службами у спеціальних мішках.

