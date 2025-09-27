27.09.2025 21:05 Віталій Хіневич
Чому не можна спалювати опале листя: пояснення Держекоінспекції
Спалювання опалого листя має як екологічні, так і правові наслідки.
Щоосені у дворах та на вулицях українських міст і сіл з’являється спокуса позбутися від опалого листя найпростішим способом – спалюванням. Однак, такий метод не лише шкодить довкіллю та здоров’ю людей, але й є порушенням закону.
В Україні спалювання листя та інших рослинних решток заборонене згідно з:
-
Правилами благоустрою населених пунктів;
-
Законом «Про охорону атмосферного повітря»;
-
Кодексом України про адміністративні правопорушення.
-
Зокрема, стаття 77-1 КУпАП передбачає, що за такі дії громадяни можуть сплатити штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадові особи – від 15 300 до 21 420 гривень.
-
Крім того, під час воєнного стану навмисні підпали сухої рослинності можуть бути розцінені як диверсія (стаття 113 Кримінального кодексу України).
-
По суті, опале листя накопичує важкі метали, реагенти та пестициди. В результаті під час горіння всі ці речовини потрапляють у повітря.
Основні небезпечні сполуки:
-
Угарний газ – блокує доставку кисню до клітин, викликає головний біль і задуху.
-
Сажа і тверді частки – осідають у легенях, провокують алергії, астму, бронхіти та навіть онкологію.
-
Діоксини – небезпечні канцерогени, що накопичуються в організмі та пригнічують імунітет.
-
Бензапірен – одна з найсильніших канцерогенних сполук.
-
Особливо важливо знати, що дим від спалювання небезпечний для дітей, людей похилого віку, вагітних та людей із серцево-судинними й дихальними захворюваннями.
-
До того ж, вогонь легко виходить з-під контролю та може поширитися на будівлі або сусідні ділянки. При цьому згорає родючий шар ґрунту, гинуть корисні мікроорганізми та дрібні тварини.
Замість підпалювання рекомендується застосовувати безпечні способи:
-
компостування (отримання органічного добрива);
-
подрібнення та використання як мульчі;
-
вивезення комунальними службами у спеціальних мішках.
