Чому не можна спалювати опале листя: пояснення Держекоінспекції

Спалювання опалого листя має як екологічні, так і правові наслідки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію в Харківській області.

Щоосені у дворах та на вулицях українських міст і сіл з’являється спокуса позбутися від опалого листя найпростішим способом – спалюванням. Однак, такий метод не лише шкодить довкіллю та здоров’ю людей, але й є порушенням закону.

В Україні спалювання листя та інших рослинних решток заборонене згідно з:

Правилами благоустрою населених пунктів;

Законом «Про охорону атмосферного повітря»;

Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, стаття 77-1 КУпАП передбачає, що за такі дії громадяни можуть сплатити штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадові особи – від 15 300 до 21 420 гривень.

Крім того, під час воєнного стану навмисні підпали сухої рослинності можуть бути розцінені як диверсія (стаття 113 Кримінального кодексу України).

По суті, опале листя накопичує важкі метали, реагенти та пестициди. В результаті під час горіння всі ці речовини потрапляють у повітря.

Основні небезпечні сполуки:

Угарний газ – блокує доставку кисню до клітин, викликає головний біль і задуху.

Сажа і тверді частки – осідають у легенях, провокують алергії, астму, бронхіти та навіть онкологію.

Діоксини – небезпечні канцерогени, що накопичуються в організмі та пригнічують імунітет.

Бензапірен – одна з найсильніших канцерогенних сполук.

Особливо важливо знати, що дим від спалювання небезпечний для дітей, людей похилого віку, вагітних та людей із серцево-судинними й дихальними захворюваннями.

До того ж, вогонь легко виходить з-під контролю та може поширитися на будівлі або сусідні ділянки. При цьому згорає родючий шар ґрунту, гинуть корисні мікроорганізми та дрібні тварини.

Замість підпалювання рекомендується застосовувати безпечні способи:

компостування (отримання органічного добрива);

подрібнення та використання як мульчі;

вивезення комунальними службами у спеціальних мішках.

