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19.06.2024  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо кокосове печиво без випічки

Рецепт із мінімальною термічною обробкою.

Як приготувати кокосове печиво без випічки
Як пише РЕДПОСТ, меду можна додати більше чи менше до смаку.
 

Кокосове печиво без випічки

 

Продукти:

  • 100 г кокосової стружки, 
  • 30 г вершкового масла, 
  • 70 г меду, 
  • 0,5 ч.л. ванільного цукру, 
  • 2 ст. какао.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Розтопити вершкове масло|мастило| з|із| медом до однорідності. Змішати всі інгредієнти
  2. Ложкою викласти печиво на пергамент 
  3. Відправте в холодильник на 30-40 хвилин.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати освіжаючий айс-лате.

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Тэги:  рецепт, десерт, печиво, без випічки
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