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20.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 червня

Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.

погода
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів; вдень короткочасний дощ, гроза.

Вдень пориви та шквали, 17 – 22 м/с.

Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 30 - 32° зі зниженням ввечері до 16 -18°.

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Народні прикмети

  • павуки плетуть великі сітки – погода буде безвітряною та сухою;
  • павуки плетуть свою павутину старанно – прийдуть сонячні та ясні дні;
  • якщо павук розірвав павутину – чекайте на дощ;
  • мурахи ховаються в мурашник за ясної погоди – будуть грози і дощі;
  • жаби в траві скачуть – до дощу;
  • високі хмари на спекотну погоду;
  • дощ цього дня – ще 40 днів буде йти.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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