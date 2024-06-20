Прогноз погоди у Харкові на 20 червня

Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів; вдень короткочасний дощ, гроза.
Вдень пориви та шквали, 17 – 22 м/с.
Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 30 - 32° зі зниженням ввечері до 16 -18°.
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Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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