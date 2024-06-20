20.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 червня

Ранок розпочнеться безхмарним, але середині дня погода зміниться: небо в Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Удень і ввечері очікується дощ, який з посиленням наближається до вечора.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 червня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів; вдень короткочасний дощ, гроза.

Вдень пориви та шквали, 17 – 22 м/с.

Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 30 - 32° зі зниженням ввечері до 16 -18°.

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Народні прикмети

павуки плетуть великі сітки – погода буде безвітряною та сухою;

павуки плетуть свою павутину старанно – прийдуть сонячні та ясні дні;

якщо павук розірвав павутину – чекайте на дощ;

мурахи ховаються в мурашник за ясної погоди – будуть грози і дощі;

жаби в траві скачуть – до дощу;

високі хмари на спекотну погоду;

дощ цього дня – ще 40 днів буде йти.