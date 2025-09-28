28.09.2025 10:00 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 28 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 28 вересня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) становить:

Харків – 12

Золочів – 13

Богодухів – 10

Коломак – 13

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 10

Слобожанське – 16

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 10

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

