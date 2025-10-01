01.10.2025 12:00 Віталій Хіневич

Як вереснева погода у Харківській області вплинула на сільськогосподарську галузь

Умови для підготовки площ для сівби та початкового росту і розвитку посіяних озимих складалися незадовільно.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

На переважній території Харківської області 25 вересня, в північно-західній частині області 24 вересня, відбувся перехід до осіннього температурного режиму із середніми добовими температурами повітря нижче +15°С. За середніми багаторічними даними метеорологічне літо закінчується 8 – 14 вересня.

Упродовж вересня агрометеорологічні умови для завершення вегетації та збирання пізніх культур були переважно задовільні. Умови для підготовки площ для сівби та початкового росту і розвитку посіяних озимих складалися незадовільно.

Через дефіцит опадів у вересні, поповнення запасів продуктивної вологи не відбувалося. Станом на 28 вересня орний шар ґрунту на полях під озимою пшеницею та на площах, призначених під її сівбу був майже сухий або зовсім сухий. Такі умови призводили до утримання ґрунтової засухи. Лише в північно-західному районі області вологозапаси в шарі ґрунту 0 – 20 см були достатніми (25мм продуктивної вологи).

В період 12 – 26 вересня господарства області провели сівбу озимої пшениці, за винятком південного району. На окремих площах північно-західного та південно-західного районів у озимої пшениці відмічалося проростання зерна та утворення сходів.

