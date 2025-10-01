    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Масштабний авіаудар по Харкову 1 жовтня: зруйновані будинки, згорів ринок, є постраждалі (фото)
01.10.2025  08:12   Рита Парфенова

Масштабний авіаудар по Харкову 1 жовтня: зруйновані будинки, згорів ринок, є постраждалі (фото)

Вночі 1 жовтня Харків зазнав потужного авіаційного удару. Зафіксовані руйнування в різних районах міста, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Є постраждалі серед цивільних.


Фото: Поліція Харківської області

У ніч на 1 жовтня російські війська здійснили масований авіаудар по Харкову, застосувавши чотири керовані авіабомби, передає РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зафіксовано чотири влучання у трьох локаціях. Попередньо відомо про шістьох постраждалих.

Внаслідок обстрілу зайнявся ринок, де вогонь повністю знищив торговельні павільйони. Частина людей залишилася без майна та джерела доходу. Повністю зруйновано приватний будинок, значних пошкоджень зазнали інші житлові оселі. У багатоповерхівках вибило вікна, постраждали входи до метрополітену. Зруйновано гаражний кооператив, пошкоджено велику кількість автомобілів.

За словами Ігоря Терехова, стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, усі вони перебувають у лікарні. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють рятувальники та комунальні служби.

Авіаудар по Харкову 1 жовтня – зруйновані будинки та ринок, шестеро постраждалих

Згідно офіційній інформації правоохоронців, в ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок обстрілів зазнала руйнувань житлова інфраструктура у кількох районах міста.

Руйнування:

  • У Салтівському районі сталася пожежа у приватному будинку та гаражі.
  • У Київському районі вигоріла велика частина ринку.

Постраждалі:

Травмовано шестеро людей:

  • жінки віком 41 та 80 років;
  • чоловіки віком 21, 27 і 34 роки;
  • 25-річний працівник поліції.

Одному з постраждалих допомогу надали на місці, п’ятеро госпіталізовані.

Авіаудар по Харкову 1 жовтня – зруйновані будинки та ринок, шестеро постраждалих

На місцях влучань працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. За фактами обстрілів відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шість ударів дронами, завданих ворогом від шостої вечора 30 вересня, прийшлися по Холодногірському району міста. 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.10 ЖКГ Салтівський район Харкова відновлюють після нічного обстрілу: комунальники закрили половину вибитих вікон (фото) 01.10 Надзвичайні події та кримінал Салтівський район Харкова після нічного обстрілу: руйнування та робота комунальників   01.10 Надзвичайні події та кримінал Як виглядає ринок «Барабашово» після нічного обстрілу Харкова  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 