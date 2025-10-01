01.10.2025 08:12 Рита Парфенова

Масштабний авіаудар по Харкову 1 жовтня: зруйновані будинки, згорів ринок, є постраждалі (фото)

Вночі 1 жовтня Харків зазнав потужного авіаційного удару. Зафіксовані руйнування в різних районах міста, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Є постраждалі серед цивільних.



Фото: Поліція Харківської області

У ніч на 1 жовтня російські війська здійснили масований авіаудар по Харкову, застосувавши чотири керовані авіабомби, передає РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, зафіксовано чотири влучання у трьох локаціях. Попередньо відомо про шістьох постраждалих.

Внаслідок обстрілу зайнявся ринок, де вогонь повністю знищив торговельні павільйони. Частина людей залишилася без майна та джерела доходу. Повністю зруйновано приватний будинок, значних пошкоджень зазнали інші житлові оселі. У багатоповерхівках вибило вікна, постраждали входи до метрополітену. Зруйновано гаражний кооператив, пошкоджено велику кількість автомобілів.

За словами Ігоря Терехова, стан постраждалих оцінюється як середньої тяжкості, усі вони перебувають у лікарні. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють рятувальники та комунальні служби.

Згідно офіційній інформації правоохоронців, в ніч на 1 жовтня російські війська завдали по Харкову ударів керованими авіабомбами та ракетами. Внаслідок обстрілів зазнала руйнувань житлова інфраструктура у кількох районах міста.

Руйнування:

У Салтівському районі сталася пожежа у приватному будинку та гаражі.

сталася пожежа у приватному будинку та гаражі. У Київському районі вигоріла велика частина ринку.

Постраждалі:

Травмовано шестеро людей:

жінки віком 41 та 80 років ;

та ; чоловіки віком 21 , 27 і 34 роки ;

, і ; 25-річний працівник поліції.

Одному з постраждалих допомогу надали на місці, п’ятеро госпіталізовані.

На місцях влучань працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. За фактами обстрілів відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram