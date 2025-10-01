01.10.2025 07:30 Рита Парфенова

1 жовтня в Україні: День захисників, прикмети та народні традиції

В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.





В Україні День захисників та захисниць України відзначають в свято Покрови та моляться за їх покровительство Богородиці.



2014 року в українському календарі з’явився День захисника України, замінивши радянське 23 лютого. Уже наступного року його зробили вихідним, а у серпні 2021-го свято перейменували на День захисників та захисниць України, щоб відзначати роль військовослужбовців у захисті країни з урахуванням гендерного балансу.



Початково датою святкування обрали 14 жовтня – Покрову Пресвятої Богородиці, адже Мати Божа традиційно вважалася захисницею та покровителькою запорізьких козаків. Українське військо завжди шанувалося саме на Покрову.



З 2023 року свято відзначається 1 жовтня. Цього дня о 9:00 вся країна вшановує хвилиною мовчання пам’ять героїв, які загинули, боронячи Україну від російських загарбників.



1 жовтня ми дякуємо всім, хто захищає державу – тим, хто зараз на фронті, і тим, хто повернувся з боїв. Це добровольці, військовослужбовці, ветерани та ветеранки, кожен і кожна з яких, ризикуючи життям, став на оборону України.

* * *



Також 1 живтня відзначатимеиться День українського козацтва. У сучасній Україні свято започатковане з 1999 року у свято Покрови.



Козацтво відіграло важливу роль у становленні української державності та національної ідеї у суспільстві. Воно дозволило вижити українцям за умов відсутності власної держави та за часів тотального знищення всього самобутнього. Козаками ставали вільні люди, які прагнули захищати Батьківщину від ворогів.



Цікаво, що Запорізьку Січ прийнято вважати першим демократичним об’єднанням у світі. Усі питання щодо життя, побуту та діяльності козаки вирішували на загальних зборах-раді шляхом голосування. Також Січ по праву вважають першою повноцінною політичною освітою на території сучасної України. Січ мала всі ознаки республіки, була повністю незалежною, і більшість європейських країн намагалися налагодити з нею дипломатичні зв’язки.



* * *



Традиційно 1 жовтня в Україні святкують День ветерана. Свято з’явилося у 1994 році з подачі президента (на той час — Леонід Кучма).



У сучасному розумінні поняття «ветеран» не сильно відрізняється від уявлень, які вкладалися в нього з найдавніших часів. Вперше ще в античному Римі ветеранами почали називати військових, за плечима яких було понад 20 років служби. Повага до солдатів з боку держави була настільки великою, що їх наділяли земельними ділянками або давали солідну грошову винагороду.



У сучасній Україні є ветерани, які пройшли Другу світову війну, а також ветерани Антитерористичної операції, які боронили цілісність України та з 2014 року намагалися повернути окупований Донбас.

* * *

День соціолога України відзначається щорічно 1 жовтня. Це свято було запроваджено за рішенням VII з'їзду Соціологічної асоціації України (САУ) у 2011 році, щоб вшанувати працю соціологів та підкреслити важливість соціології як науки в країні.



* * *



Ще у перший день жовтня відзначається одразу кілька міжнародних свят.



З ініціативи ООН 1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Метою Дня є привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку, а також можливості поліпшення якості їх життя. До речі, дату обрано невипадково: існує думка, що літній вік - це золотий час, а осінь теж називають золотою часом.



***



День музики було затверджено Міжнародною радою ЮНЕСКО з музики 1983 року та вважається професійним святом усіх музикантів, керівників оркестрів, працівників філармоній та музикознавців. І звичайно, свято відзначається концертними програмами, звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культури.



***



1 жовтня відзначають Всесвітній вегетаріанський день. Вегетаріанство у своєму сучасному вигляді зародилося в Англії, де в 1847 було засновано перше вегетаріанське суспільство (в самій Англії вегетаріанство набуло поширення під впливом буддизму, з яким англійські колонізатори познайомилися в Індії). Англія і є країною, де найбільше прибічників вегетаріанської дієти – 6% населення цієї країни не вживають м'яса.



***



День саке був заснований Центральними зборами профспілки виноробів Японії в 1978 році як професійне свято. Невипадково було обрано і день 1 жовтня: на початок жовтня дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік виноробства.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують Покрова Пресвятої Богородиці.

Покров день у народі вважався важливим святом, обов'язково йшли до храму всією сім'єю – помолитися Пресвятій Богородиці, попросити її про благополуччя.



Як і більшість церковних свят, цього дня не прийнято працювати, займатися домашніми справами. Не можна шити, вишивати.



За старих часів з Покрова починався час весіль. Дівчата цього дня ходили до церкви молитися, щоби Господь послав їм добрих наречених. Казали: яка з дівчат раніше цього дня свічку у церкві поставить, та й заміж раніше вийде.



Свято здавна пов'язували з початком зими і присвячували йому приказки: "На Покров земля снігом покривається, морозом одягається", "На Покров до обіду - осінь, а після обіду - зима-зима".

На Покров Пресвятої Богородиці є низка заборон:

заборонено сваритися і злословити;

не можна займатися важкою працею, прати, прибирати, різати, шити, в'язати, вишивати;

не слід давати порожні обіцянки – це невдачі; не можна напиватися.

На Покрову також не слід вдаватися до зневіри – треба дякувати Господу і Богородиці за все, що маєш.

Також цього дня

У 1648 році козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запоріжжі.



1661 – в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса.



1869 – у Відні випущено перші поштові листівки.



1884 – на Вашингтонській конференції ухвалено рішення про введення по всій Землі поясного часу.



1931 – почав працювати Харківський тракторний завод. Першою продукцією заводу були колісні трактори потужністю 30 кінських сил із гасовим двигуном. Для робітників заводу одночасно з пуском підприємства збудували селище ХТЗ.



1943 – народився Жан-Жак Анно, французький кінорежисер («Ім'я троянди», «Ведмідь», «Коханець»).



1947 – народився Дейв Арнесон, один з творців настільної гри Dungeons & Dragons, піонер рольових відеоігор.



1949 – у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.



1960 – на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець».



1971 – у Флориді (США) відкрилося найбільше у світі місце розваг – Дісней-Уорлд.

2024 – Іран здійснює масований ракетний удар по території Ізраїлю.

Іменини відзначають

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Віра, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава та Ян. Іменини за Юліанським календарем відзначають: ріадна, Аріна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Єфросинія, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія, Ян.

