Внаслідок нічного удару по Харкові спалахнули масштабні пожежі: інформація ДСНС (відео, фото)

У ніч на 1 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову, його передмістю та Чугуївському району, застосувавши керовані авіабомби та ракети.
Попередньо відомо про п’ятьох поранених.
Наразі вогонь локалізовано, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють:
Сьогодні на вас чекають несподівані зміни та нові можливості. Важливо зберігати спокій і не поспішати з важливими рішеннями.
1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
