Внаслідок нічного удару по Харкові спалахнули масштабні пожежі: інформація ДСНС (відео, фото)

Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні на вас чекають несподівані зміни та нові можливості. Важливо зберігати спокій і не поспішати з важливими рішеннями.

Прогноз погоди у Харкові на 1 жовтня 1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.