Внаслідок нічного удару по Харкові спалахнули масштабні пожежі: інформація ДСНС (відео, фото)

01.10.2025  08:21   Рита Парфенова

У ніч на 1 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову, його передмістю та Чугуївському району, застосувавши керовані авіабомби та ракети.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Масштаби руйнувань і пожеж:

  • Київський район – загорілися торговельні павільйони на площі 2800 кв. м.
  • Салтівський район – зруйнований житловий будинок із подальшим займанням, а також пожежа та руйнування гаражів на площі 350 кв. м.

Попередньо відомо про п’ятьох поранених.

Наразі вогонь локалізовано, тривають ліквідаційні роботи. На місцях працюють:

  • підрозділи ДСНС;
  • піротехніки та кінологи;
  • психологи;
  • добровільні вогнеборці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 жовтня Харків зазнав потужного авіаційного удару. Зафіксовані руйнування в різних районах міста, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Є постраждалі серед цивільних.
 
