У Салтівському районі Харкова після нічного обстрілу пошкоджено 18 будівель (фото)

У ніч на 1 жовтня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Салтівському району. Пошкоджено житлові та комерційні будівлі, тривають відновлювальні роботи.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, за попередніми даними, під час нічного обстрілу Салтівського району Харкова постраждали щонайменше 18 будівель. Вибито 170 вікон та понад 40 балконних склінь, пошкоджено одну покрівлю. Також обірвано три дроти вуличного освітлення, два з яких вже відновлено.
Комунальні служби працюють без перерви. Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна та обстежують будівлі на предмет додаткових пошкоджень.
Роботи з ліквідації наслідків тривають, аби відновити безпечні умови для мешканців району.
