01.10.2025 08:54 Рита Парфенова

На Харківщині противник намагався атакувати позиції ЗСУ у Вовчанську та Куп’янську

Противник намагався штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках, проте українські оборонці успішно відбили усі атаки.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська чотири рази намагалися атакувати українські позиції поблизу Вовчанська та Кам’янки, проте отримали рішучу відсіч від захисників.

На Куп’янському напрямку вчора зафіксовано п’ять окремих бойових зіткнень. Наші підрозділи зупинили штурмові дії противника в районах Куп’янська, а також у напрямку Петропавлівки та Піщаного. Українські оборонці зберігають контроль над позиціями та продовжують утримувати оборону.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram