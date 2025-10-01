    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині противник намагався атакувати позиції ЗСУ у Вовчанську та Куп’янську
01.10.2025  08:54   Рита Парфенова

На Харківщині противник намагався атакувати позиції ЗСУ у Вовчанську та Куп’янську

Противник намагався штурмувати позиції ЗСУ на двох напрямках, проте українські оборонці успішно відбили усі атаки.

мапа генштаб зсу

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська чотири рази намагалися атакувати українські позиції поблизу Вовчанська та Кам’янки, проте отримали рішучу відсіч від захисників.

На Куп’янському напрямку вчора зафіксовано п’ять окремих бойових зіткнень. Наші підрозділи зупинили штурмові дії противника в районах Куп’янська, а також у напрямку Петропавлівки та Піщаного. Українські оборонці зберігають контроль над позиціями та продовжують утримувати оборону.

мапа генштаб зсу

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Харківщині.
Тэги:  генштаб, харків, армія, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.09 Армія На Харківщині за добу відбито сім ворожих штурмів 29.09 Армія На Харківщині відбито вісім атак російських військ на двох напрямках 28.09 Армія На півночі Харківщини ЗСУ відбили дві атаки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 