01.10.2025 09:17

«Ніч була важкою, але Харків тримається», — Ігор Терехов

Міський голова Харкова розповів про наслідки нічного обстрілу та роботу комунальних служб у місті.



Фото: РЕДПОСТ

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєиу телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Ніч у Харкові знову була важкою, – каже Ігор Терехов. – Ворог завдав ударів по місту керованими авіабомбами».

«У Салтівському районі зруйнований приватний будинок, – додає мер, – ще 12 осель зазнали пошкоджень, пошкоджено автівки та високовольтні лінії. Є постраждалий».

«На Київському районі зайнялися павільйони біля станції метро «Барабашова», площа пожежі – понад 2,8 тисячі квадратних метрів, – продовжує Терехов. – Шість людей отримали травми, пошкоджено вхід до метро».

«На Салтівці, на вулиці Владислава Зубенка, горіли гаражі – 15 об’єктів зруйновано вщент, вибито вікна у багатоповерхівках».

«Комунальні та екстрені служби працювали всю ніч, – зазначає мер. – Пожежники, енергетики, водоканал, «Шляхрембуд», «Міськсвітло», метрополітен, газовики – десятки людей одразу стали до роботи, щоб локалізувати пожежі та відновити світло і воду».

«Ця ніч знову була важкою для Харкова, – підсумовує Ігор Терехов, – але попри удари та руйнування місто тримається і продовжує жити».

