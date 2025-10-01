01.10.2025 09:25

Ворог завдав ударів по Харкову та шести населених пунктах області: є загиблі та постраждалі

Протягом минулої доби ворог атакував Харків та шість населених пунктів області, унаслідок чого загинула одна людина, п’ятеро зазнали поранень, пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.



На фото: м. Харків

Фото: ХОВА

Протягом минулої доби м. Харків і шість населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок атак загинув 64-річний чоловік у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади, ще п’ятеро осіб отримали поранення: у Харкові постраждали 80-річна жінка та чоловіки 27, 34, 21 і 25 років, а в селі Піщанка Берестинської громади – 62-річний чоловік через вибух невідомого предмета.

Ворог застосовував:

5 ракет (тип уточнюється);

4 керовані авіабомби (КАБ);

10 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА «Молнія»;

3 FPV-дрони;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури

У м. Харків:

8 багатоквартирних будинків;

17 приватних будинків;

коледж;

підприємство;

ангар;

13 автомобілів;

15 гаражів;

вхід до метро;

торговельні павільйони.

У Харківському районі:

3 приватні будинки у селі Циркуни.

У Ізюмському районі:

автомобіль у селі Кам’янка.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram