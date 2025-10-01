Ворог завдав ударів по Харкову та шести населених пунктах області: є загиблі та постраждалі

Протягом минулої доби ворог атакував Харків та шість населених пунктів області, унаслідок чого загинула одна людина, п’ятеро зазнали поранень, пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.
Внаслідок атак загинув 64-річний чоловік у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади, ще п’ятеро осіб отримали поранення: у Харкові постраждали 80-річна жінка та чоловіки 27, 34, 21 і 25 років, а в селі Піщанка Берестинської громади – 62-річний чоловік через вибух невідомого предмета.
У м. Харків:
У Харківському районі:
3 приватні будинки у селі Циркуни.
У Ізюмському районі:
автомобіль у селі Кам’янка.
