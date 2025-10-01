    
Ворог завдав ударів по Харкову та шести населених пунктах області: є загиблі та постраждалі

Протягом минулої доби ворог атакував Харків та шість населених пунктів області, унаслідок чого загинула одна людина, п’ятеро зазнали поранень, пошкоджено житлову та цивільну інфраструктуру.


На фото: м. Харків
Фото: ХОВА

Протягом минулої доби м. Харків і шість населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів із застосуванням різних видів озброєння. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок атак загинув 64-річний чоловік у селі Велика Шапківка Кіндрашівської громади, ще п’ятеро осіб отримали поранення: у Харкові постраждали 80-річна жінка та чоловіки 27, 34, 21 і 25 років, а в селі Піщанка Берестинської громади – 62-річний чоловік через вибух невідомого предмета.

Ворог застосовував:

  • 5 ракет (тип уточнюється);
  • 4 керовані авіабомби (КАБ);
  • 10 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА «Молнія»;
  • 3 FPV-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури

У м. Харків:

  • 8 багатоквартирних будинків;
  • 17 приватних будинків;
  • коледж;
  • підприємство;
  • ангар;
  • 13 автомобілів;
  • 15 гаражів;
  • вхід до метро;
  • торговельні павільйони.

У Харківському районі:

  • 3 приватні будинки у селі Циркуни.

У Ізюмському районі:

  • автомобіль у селі Кам’янка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вночі 1 жовтня Харків зазнав потужного авіаційного удару. Зафіксовані руйнування в різних районах міста, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Є постраждалі серед цивільних.
