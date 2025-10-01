01.10.2025 09:51 Рита Парфенова

Як виглядає ринок «Барабашово» після нічного обстрілу Харкова

Після нічної атаки ринок «Барабашово» опинився в руїнах: згорілі павільйони, пошкоджені будівлі та постраждалі люди.



Фото: РЕДПОСТ

Як передає РЕДПОСТ, ранок у Київському районі Харкова почався з наслідків нічного обстрілу: на ринку «Барабашово» зруйновані торговельні павільйони площею понад 2,8 тисячі квадратних метрів, вибито вікна та пошкоджено конструкції. На місці працюють пожежники та комунальні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків та обстеження об’єктів.

Фотогалерея