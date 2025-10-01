01.10.2025 10:19 Рита Парфенова

Харків вшанував пам’ять полеглих захисників та захисниць України (фото)

Сьогодні о 9:00 на Майдані Свободи в Харкові, як і кожного дня, відбулася хвилина мовчання на честь загиблих захисників та захисниць України.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА. У центрі Харкова, на Майдані Свободи, мешканці міста разом із представниками місцевої влади та військовими о 9:00 зупинилися на хвилину мовчання. Цей знак шани та пам’яті став символом вдячності кожному, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Учасники заходу вшанували подвиг українських героїв та вклонилися їхній відвазі.

Вічна слава полеглим захисникам та захисницям України! Слава Україні!

