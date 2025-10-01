    
01.10.2025  10:39   Рита Парфенова

Салтівський район Харкова після нічного обстрілу: руйнування та робота комунальників

Внаслідок нічного удару КАБами у Салтівському районі зруйновано будинок і пошкоджено 12 приватних осель, автівки та високовольтні лінії.

Салтівський район Харкова після нічного обстрілу – робота комунальників

Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч на 1 жовтня Салтівський район Харкова зазнав обстрілу керованими авіабомбами КАБ, внаслідок чого зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще 12 житлових осель. Крім того, постраждали автівки та високовольтні лінії, один мешканець отримав травми.

Комунальні та екстрені служби міста оперативно приступили до роботи: пожежники локалізували займання, енергетики відновлюють подачу світла, водоканал та газові служби забезпечують життєдіяльність району. Працівники КП «Шляхрембуд» прибирають биті вікна та сміття, впорядковують території, щоб мешканці могли безпечно повернутися до звичного життя.

Раніше РЕДПОСТ опублікував фоторепортаж, як виглядає ринок «Барабашово» після нічного обстрілу Харкова.

Фотогалерея

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
