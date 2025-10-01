Салтівський район Харкова після нічного обстрілу: руйнування та робота комунальників

Внаслідок нічного удару КАБами у Салтівському районі зруйновано будинок і пошкоджено 12 приватних осель, автівки та високовольтні лінії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в ніч на 1 жовтня Салтівський район Харкова зазнав обстрілу керованими авіабомбами КАБ, внаслідок чого зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще 12 житлових осель. Крім того, постраждали автівки та високовольтні лінії, один мешканець отримав травми.
Комунальні та екстрені служби міста оперативно приступили до роботи: пожежники локалізували займання, енергетики відновлюють подачу світла, водоканал та газові служби забезпечують життєдіяльність району. Працівники КП «Шляхрембуд» прибирають биті вікна та сміття, впорядковують території, щоб мешканці могли безпечно повернутися до звичного життя.
Сьогодні на вас чекають несподівані зміни та нові можливості. Важливо зберігати спокій і не поспішати з важливими рішеннями.
1 жовтня в Харкові очікується вітряна та дощова погода. Протягом дня буде хмарно з періодичними дощами, які до вечора послабшають.
В Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України та День українського козацтва.
