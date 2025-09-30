    
Ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Харківщині
30.09.2025  16:38   Дмитро Колонєй

Ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.
  • На Куп’янському напрямку відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та показував, як прикордонники на Харківщині знищили ворожі позиції та укриття.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
