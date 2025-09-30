30.09.2025 16:38 Дмитро Колонєй

Ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 30 вересня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

