    
Прикордонники на Харківщині знищили ворожі позиції та укриття: відео операції
30.09.2025  13:01   Рита Парфенова

Прикордонники на Харківщині знищили ворожі позиції та укриття: відео операції

Сили оборони ліквідували низку ворожих об’єктів, зменшуючи бойовий потенціал противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники знищили 2 ворожі позиції, 3 укриття та одну одиницю інженерної техніки.

До операції долучилися пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу та підрозділ РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону ДПСУ. Спільні дії спрямовані на зменшення бойового потенціалу противника та забезпечення контролю над територією.

За підсумками нічного патрулювання і розвідки було ліквідовано всі зазначені об’єкти, що підкреслює ефективність роботи підрозділів Сил оборони у регіоні.

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як розвідка та БПЛА бригади «Скіф» за добу виявили та знищили кілька груп загарбників на передовій.
