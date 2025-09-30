30.09.2025 13:01 Рита Парфенова

Прикордонники на Харківщині знищили ворожі позиції та укриття: відео операції

Сили оборони ліквідували низку ворожих об’єктів, зменшуючи бойовий потенціал противника на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Держприкордонслужбу України.

На Південно-Слобожанському напрямку українські прикордонники знищили 2 ворожі позиції, 3 укриття та одну одиницю інженерної техніки.

До операції долучилися пілоти-аеророзвідники головного оперативно-розшукового відділу та підрозділ РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону ДПСУ. Спільні дії спрямовані на зменшення бойового потенціалу противника та забезпечення контролю над територією.

За підсумками нічного патрулювання і розвідки було ліквідовано всі зазначені об’єкти, що підкреслює ефективність роботи підрозділів Сил оборони у регіоні.

