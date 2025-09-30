    
Надзвичайні події Лісничі за тиждень ліквідували 20 загорянь у лісах Харківської області
30.09.2025  16:40   Віталій Хіневич

Лісничі за тиждень ліквідували 20 загорянь у лісах Харківської області

Загалом минулого тижня на Харківщині виникло 23 пожежі на площі 49,2 га, майже всі з них — внаслідок військових дій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".
 
На території області продовжують спалахувати пожежі у лісових масивах. Постійні обстріли, близькість до зони бойових дій, висока замінованість територій, а також відсутність опадів, найвищий рівень пожежної небезпеки є головними чинниками складної ситуації у регіоні.
 
Протягом останньої доби лісівники локалізували пожежу на площі 9 га в Ізюмському лісництві та загасили загоряння на площі 5,1 га в Артемівському лісництві Ізюмського надлісництва. Також на початковому етапі було зупинено вогонь у Наталинському лісництві Зміївського надлісництва та Васищевському лісництві Жовтневого надлісництва.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що будинок та суха трава горіла у Харківській області.
 
Тэги:  події, харків
В этот день 

 
 

