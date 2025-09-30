30.09.2025 16:00 Віталій Хіневич

Будинок та суха трава горіла у Харківській області

29 вересня о 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Геніївка Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

На місці події рятувальники місцевого пожежного підрозділу та Луганського гарнізону встановили, що вогнем охвачено господарчу споруду на площі 15 м кв., житловий будинок на площі 25 м кв., та суха трава на площі 300 м кв.

Пожежу ліквідовано о 15:10. Постраждалих і травмованих немає, причина встановлюється.

Від ДСНС Луганщини до ліквідацїї пожежі залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.

