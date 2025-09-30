    
30.09.2025  16:00   Віталій Хіневич

Будинок та суха трава горіла у Харківській області

29 вересня о 11:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Геніївка Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
На місці події рятувальники місцевого пожежного підрозділу та Луганського гарнізону встановили, що вогнем охвачено господарчу споруду на площі 15 м кв., житловий будинок на площі 25 м кв., та суха трава на площі 300 м кв.
 
 
Пожежу ліквідовано о 15:10. Постраждалих і травмованих немає, причина встановлюється.
 
Від ДСНС Луганщини до ліквідацїї пожежі залучено 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини здійснили понад пів сотні виїздів. Більшість викликів стосувалася пожеж у природних екосистемах.
 
