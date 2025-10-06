06.10.2025 10:00 Рита Парфенова

СБУ затримала 16-річного агента рф, який з ЄС вербував підлітків для терактів в Україні

Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, що з-за кордону організовував замовні теракти в Україні. Більшість його спільників виявилися неповнолітніми.

Служба безпеки України затримала 16-річного харків’янина, який на замовлення спецслужб рф вербував в Україні виконавців терактів. Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

Підліток діяв із території Європейського Союзу, куди виїхав восени 2024 року. Там він шукав «легкі гроші» у Telegram-каналах і потрапив у поле зору російських агентів, які завербували його для роботи на користь ворога.

Отримавши інструкції, юнак підшукував в Україні потенційних виконавців диверсій та передавав їх на прямий зв’язок із кураторами з рф. За даними слідства, серед завербованих – двоє 15-річних харків’ян, які у грудні 2024 року влаштували вибухи біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах Харкова. Після дистанційної активації вибухівки російськими кураторами обох підлітків затримали на місці.

Крім того, зловмисник залучив 21-річну уродженку Костянтинівки, яка виготовила вибухівку з пластиду на Одещині та намагалася закласти її поблизу адмінбудівлі ТЦК. Правоохоронці затримали її під час спроби здійснити теракт.

Затримання самого 16-річного агента відбулося на західному кордоні України – його депортували польські правоохоронці. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 КК України – пособництво у вчиненні теракту за попередньою змовою. Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування проводять співробітники СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

