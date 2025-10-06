06.10.2025 09:39 Рита Парфенова

Понад 20 тисяч харків’ян залишилися без світла після нічних ударів рф

Російська армія атакувала Харків і шість населених пунктів області, застосувавши ударні дрони різних типів. Є загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.



На фото м. Харків

Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, внаслідок нічних атак росії по Харкову та області без електропостачання залишаються понад 21,8 тисячі споживачів.

Ворог завдав ударів по місту та шести населених пунктах регіону, застосувавши 16 дронів «Герань-2», 1 «Ланцет», 5 FPV-дронів і ще один безпілотник невстановленого типу.

Під час обстрілів загинули двоє мирних жителів — чоловіки 50 і 35 років із села Колодязне Дворічанської громади. П’ятеро людей отримали поранення: четверо у Харкові (жінки 83 і 38 років, чоловіки 67 і 63 років) та 37-річна жінка в Куп’янську-Вузловому.

У Харкові, зокрема в Новобаварському та Шевченківському районах, пошкоджено 16 приватних будинків, гаражі та 4 автомобілі. У Куп’янському районі — два авто, в Ізюмському — приватний будинок у Гороховатці.

Фахівці енергетичних служб уже відновили електропостачання споживачам у селищі Високий. Роботи з ремонту мереж у Харкові тривають.

