06.10.2025

У Харкові внаслідок атаки дронів палали будівлі та автомобілі, є поранені (фото)

Вночі з 5 на 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватні будинки та автомобілі, є постраждалі.



Фото: ДСНС

У ніч проти 6 жовтня російські війська здійснили чергову атаку на Харків за допомогою ударних дронів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За інформацією рятувальників, внаслідок влучань у Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, а у Шевченківському районі загорівся автомобіль.

Окрім цього, вибухами пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення, гаражі та кілька легкових машин. За попередніми даними, поранення отримали чотири людини. На місцях прильотів працювали підрозділи ДСНС, медики та піротехніки.

