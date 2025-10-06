    
06.10.2025  09:30   Рита Парфенова

ДСНС: за добу на Харківщині рятувальники ліквідували 26 пожеж, три – спричинені обстрілами

Протягом доби з 5 на 6 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ліквідували десятки пожеж і реагували на наслідки ворожих атак. Найбільше постраждали Харків та Ізюмський район.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській област, протягом минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 оперативних виїздів. Із них 26 – на ліквідацію пожеж, 3 – через ворожі обстріли, 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, ще 11 – на допомогу населенню.

На Харківщині горіли об’єкти у місті Харків та Ізюмському районі. У селі Гороховатка внаслідок обстрілу РСЗВ зайнявся раніше зруйнований приватний будинок. У Харкові в Новобаварському районі дрони ворога спричинили пожежу й руйнування на одному з об’єктів, у Шевченківському – загорівся автомобіль. Постраждало чотири людини.

Також триває ліквідація двох лісових пожеж на території Ізюмського району.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок влучань у Новобаварському районі міста виникли пожежі та руйнування на території одного з об’єктів, а у Шевченківському районі загорівся автомобіль.
Тэги:  пожежа, дснс, харків, агрессия россии
