07.10.2025 12:35 Віталій Хіневич

Харківʼяни зможуть спостерігати Супермісяць: що варто знати

Харківʼяни зможуть насолодитися незвичайним небесним видовищем вже 7 жовтня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Музей астрономії.

За словами астронома Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Володимира Кажанов, 7 жовтня Місяць опиниться у перигеї — найближчій до Землі точці своєї орбіти. Завдяки цьому він виглядатиме на 30% яскравішим і на 12–14% більшим, ніж зазвичай.

Найкраще милуватися Супермісяцем– після заходу Сонця, коли він з’явиться над східним горизонтом. Астроном радить обрати місце з відкритим краєвидом — подалі від дерев і висотних будівель. Спостерігати можна неозброєним оком або через бінокль.

Фахівець зауважує, що поблизу горизонту атмосферні шари можуть дещо спотворювати зображення, тому найчіткіше Місяць видно, коли він піднімається вище в небі.

