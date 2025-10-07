    
07.10.2025  12:35   Віталій Хіневич

Харківʼяни зможуть спостерігати Супермісяць: що варто знати

Харківʼяни зможуть насолодитися незвичайним небесним видовищем вже 7 жовтня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Музей астрономії.
 
За словами астронома Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Володимира Кажанов, 7 жовтня Місяць опиниться у перигеї — найближчій до Землі точці своєї орбіти. Завдяки цьому він виглядатиме на 30% яскравішим і на 12–14% більшим, ніж зазвичай.
 
Найкраще милуватися Супермісяцем– після заходу Сонця, коли він з’явиться над східним горизонтом. Астроном радить обрати місце з відкритим краєвидом — подалі від дерев і висотних будівель. Спостерігати можна неозброєним оком або через бінокль.
 
Фахівець зауважує, що поблизу горизонту атмосферні шари можуть дещо спотворювати зображення, тому найчіткіше Місяць видно, коли він піднімається вище в небі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 7 жовтня.
 
Тэги:  харків, супермісяць
