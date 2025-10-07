07.10.2025 11:58 Рита Парфенова

Шість медалей у фінальний день: українські параатлети блискуче виступили на Чемпіонаті світу

Завдяки блискучим виступам українська команда довела свій загальний медальний здобуток до 15 нагород — по п’ять золотих, срібних та бронзових.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в заключний день Чемпіонату світу українські параатлети виграли шість медалей, підсумувавши неймовірний виступ команди. Загалом у скарбничці збірної — 15 нагород: по п’ять золотих, срібних та бронзових.

Серед переможців: золото здобули Зоя Овсій у метанні клабу (F51) та Марія Помазан у штовханні ядра (F35). Срібні медалі отримали Павло Каплун на дистанції 200 м (T44), Анастасія Москаленко у штовханні ядра (F32) з новим рекордом Європи — 8,07 м, а також Наталія Кобзар у фіналі 200 м (T37). Бронзовим призером у стрибках у довжину (T36) став Олександр Литвиненко.

Українські спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки та неймовірну волю до перемоги, пишаючись результатами на світовій арені.

