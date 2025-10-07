07.10.2025 11:50 Віталій Хіневич

Стан захворюваності на ГРВІ та COVID-19 на Харківщині

Переважна більшість хворих COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення.

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ) на першому тижні епідсезону (40 тиждень 2025 року – з 29.09.2025 по 05.10.2025) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 в області захворіло 3143 особи, з них 1263 (40,2%) – діти віком до 17 років.

Показник захворюваності становить 121,66 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 70,7%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 137 осіб, з них 55 (40,1%) – дітей. Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Берестинському районі – 291,54 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (23,68 на 100 тис. населення).

У структурі ГРВІ питома вага COVID-19 становить 14,2% – зареєстровано 446 випадків. Переважна більшість хворих COVID-19 зареєстрована серед дорослого населення – 365 (81,8%) осіб, зокрема у віковій групі 30-64 роки – 225 (61,6%) хворих. Серед дітей випадки захворювань зареєстровано у 81 (18,2%) дитини, найбільш уражена вікова група 0-4 роки – 37 (45,7%) хворих.

Питома вага госпіталізованих з COVID-19 з числа всіх зареєстрованих хворих становить 16,4% (73 особи). Найбільша кількість госпіталізованих зареєстрована у віковій групі 30-64 роки – 28 (38,4%) осіб.

Станом на 06.10.2025 щеплено проти грипу 20 осіб, з них 5 (25,0%) осіб з груп ризику.

Методом ПЛР обстежено 331 хворого, з них у 62 (18,7%) виявлено позитивні результати. У 56 (90,3%) – виявлено вірус SARS-CoV-2, у 4 (6,5%) – парагрип, у 1 (1,6%) – бокавірус, 1 (1,6%) – риновірус.

