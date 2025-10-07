    
Главная Новини Харкова Освіта Харків отримав шкільні автобуси від ЮНОПС
07.10.2025  11:30   Віталій Хіневич

Харків отримав шкільні автобуси від ЮНОПС

Передача трьох шкільних автобусів для перевезення дітей до безпечних освітніх локацій відбулася 6 жовтня в Харкові.


Харків отримав шкільні автобуси від ЮНОПС
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Транспорт надало Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) за фінансової підтримки уряду Японії.
 
Захід пройшов в одній з підземних шкіл, яку нещодавно відкрили на Салтівці. У ньому взяли участь міський голова Ігор Терехов, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, а також представники ЮНОПС.
 
Міський голова розповів про наслідки ворожих обстрілів для Харкова, зокрема про втрати в освітній і транспортній сферах. За його словами, відколи в місті налагодили навчання в безпечних просторах, щодня організовується підвезення дітей до метрошколи та підземних шкіл. Для цього використовуються звичайні пасажирські автобуси.
 
«Ми вимушені знімати автобуси з маршрутів громадського транспорту, щоб доправляти дітей до шкіл. Маємо дефіцит транспорту, адже з початку повномасштабної війни багато одиниць рухомого складу було знищено ворогом. І я надзвичайно вдячний вам за цю допомогу. До кінця року ми відкриємо ще три підземні школи, і така підтримка для нас вкрай важлива», - наголосив Ігор Терехов.
 
У свою чергу Масаші Накаґоме зазначив, що передані автобуси символізують тісну співпрацю між Україною та Японією, адже вони вироблені в Черкасах з використанням японських компонентів.
 
У ЮНОПС повідомили, що кожен автобус розрахований на 31 пасажира. Закупівля транспорту є частиною більшого проєкту, який зараз реалізується в Харкові за фінансування уряду Японії. У межах цього проєкту проводиться ремонт підвальних приміщень у школах з перетворенням їх на найпростіші укриття. Після завершення робіт очне навчання зможуть продовжити ще понад 1,3 тис. учнів.
 
Крім того, ЮНОПС надає допомогу у відновленні житлового фонду. Зокрема, за підтримки управління були проведені ремонтні роботи у 782 квартирах, відновлено близько 6,5 тис. кв. м покрівель та надано енергетичне обладнання.
 
Сторони домовилися про продовження співпраці в низці важливих напрямів для міста, зокрема це стосується  будівництва підземного дитячого садка, ремонтів укриттів у школах та внутрішніх ремонтів пошкоджених осель. Харків уже подав відповідні проєкти, і вони отримали підтримку з боку уряду Японії.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету 2025 року.
 
Тэги:  освіта, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Освіта Харків став першим містом в Україні, яке облаштувало підземні школи 04.10 Освіта У Харкові готуються до будівництва підземного дитсадка 04.10 Освіта Нобелівський лауреат проведет онлайн лекцию
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 