07.10.2025 11:30 Віталій Хіневич

Харків отримав шкільні автобуси від ЮНОПС

Передача трьох шкільних автобусів для перевезення дітей до безпечних освітніх локацій відбулася 6 жовтня в Харкові.



Транспорт надало Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) за фінансової підтримки уряду Японії.

Захід пройшов в одній з підземних шкіл, яку нещодавно відкрили на Салтівці. У ньому взяли участь міський голова Ігор Терехов, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, а також представники ЮНОПС.

Міський голова розповів про наслідки ворожих обстрілів для Харкова, зокрема про втрати в освітній і транспортній сферах. За його словами, відколи в місті налагодили навчання в безпечних просторах, щодня організовується підвезення дітей до метрошколи та підземних шкіл. Для цього використовуються звичайні пасажирські автобуси.

«Ми вимушені знімати автобуси з маршрутів громадського транспорту, щоб доправляти дітей до шкіл. Маємо дефіцит транспорту, адже з початку повномасштабної війни багато одиниць рухомого складу було знищено ворогом. І я надзвичайно вдячний вам за цю допомогу. До кінця року ми відкриємо ще три підземні школи, і така підтримка для нас вкрай важлива», - наголосив Ігор Терехов.

У свою чергу Масаші Накаґоме зазначив, що передані автобуси символізують тісну співпрацю між Україною та Японією, адже вони вироблені в Черкасах з використанням японських компонентів.

У ЮНОПС повідомили, що кожен автобус розрахований на 31 пасажира. Закупівля транспорту є частиною більшого проєкту, який зараз реалізується в Харкові за фінансування уряду Японії. У межах цього проєкту проводиться ремонт підвальних приміщень у школах з перетворенням їх на найпростіші укриття. Після завершення робіт очне навчання зможуть продовжити ще понад 1,3 тис. учнів.

Крім того, ЮНОПС надає допомогу у відновленні житлового фонду. Зокрема, за підтримки управління були проведені ремонтні роботи у 782 квартирах, відновлено близько 6,5 тис. кв. м покрівель та надано енергетичне обладнання.

Сторони домовилися про продовження співпраці в низці важливих напрямів для міста, зокрема це стосується будівництва підземного дитячого садка, ремонтів укриттів у школах та внутрішніх ремонтів пошкоджених осель. Харків уже подав відповідні проєкти, і вони отримали підтримку з боку уряду Японії.

