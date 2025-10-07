    
Главная Новини Харкова Суспільство Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з жителями Салтівського району (фото)
07.10.2025  19:11   Дмитро Колонєй

Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з жителями Салтівського району (фото)

Профільні керівники Харкова отримали доручення мера для оперативного виконання звернень громадян.


Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з жителями Салтівського району (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час зустрічі з мером Харкова жителі Салтівського району зверталися до очільника містя з питаннями
 
  • ремонту покрівель, фасадів і прибудинкових територій,
  • стосовно допомоги в оформленні пенсій та працевлаштуванні.
У заході взяли участь представники районної адміністрації, департаментів міської ради, Пенсійного фонду, податкової служби та комунальних підприємств.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Провів зустріч з жителями Салтівського району Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Провів зустріч з жителями Салтівського району Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Провів зустріч з жителями Салтівського району Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Провів зустріч з жителями Салтівського району Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Провів зустріч з жителями Салтівського району Ігор Терехов: Новини Харкова
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Влада Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН 07.10 Надзвичайні події Харків атакували 25 «шахедів»: удар по енергетиці прокоментував Ігор Терехов 06.10 Надзвичайні події Загарбники завдали ударів по Харкову, палають пожежі (оновлено)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 