16.10.2025 14:19 Рита Парфенова

Гвардійці «Скіфа» взяли участь у навчальних зборах (фото)

На Північно-Слобожанському напрямку гвардійці 5 Слобожанської бригади НГУ обговорили інженерні рішення, логістику та антидроновий захист техніки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Північно-Слобожанському напрямку за участі військовослужбовців 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України відбулися навчально-методичні збори із фахівцями технічної частини Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

Під час заходу учасники обмінювалися досвідом реалізації проєктів, спрямованих на збереження особового складу, вдосконалення логістики та підвищення ефективності технічного забезпечення.

Керівник зборів Юрій зазначив, що одним із головних викликів на напрямку залишається підтримання життєстійкості логістики в умовах активної роботи ворожих безпілотників і ракетних ударів. Для зменшення ризиків гвардійці розосереджують техніку, людей і матеріальні засоби, зокрема облаштовують ремонтні бази під землею.

Окрему увагу приділяють оснащенню техніки засобами пасивного та активного антидронового захисту — «мангалами» та системами РЕБ. Це потребує додаткових ресурсів і спеціальної підготовки особового складу.

Під час зборів військові ознайомилися з прикладами розосередження техніки, організацією ремонтних і обслуговувальних процесів, а також впровадженням інженерних рішень, що мінімізують ризики для людей і машин.

Офіцери НГУ відзначили важливість таких зустрічей, які дозволяють обмінюватися досвідом, впроваджувати нові підходи до технічного забезпечення й адаптуватися до сучасних викликів фронту.

