16.10.2025  14:19   Рита Парфенова

Гвардійці «Скіфа» взяли участь у навчальних зборах (фото)

На Північно-Слобожанському напрямку гвардійці 5 Слобожанської бригади НГУ обговорили інженерні рішення, логістику та антидроновий захист техніки.

Новини Харкова: відбулися навчальні збори з технічними фахівцями НГУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Північно-Слобожанському напрямку за участі військовослужбовців 5 Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України відбулися навчально-методичні збори із фахівцями технічної частини Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

Під час заходу учасники обмінювалися досвідом реалізації проєктів, спрямованих на збереження особового складу, вдосконалення логістики та підвищення ефективності технічного забезпечення.

Новини Харкова: відбулися навчальні збори з технічними фахівцями НГУ

Керівник зборів Юрій зазначив, що одним із головних викликів на напрямку залишається підтримання життєстійкості логістики в умовах активної роботи ворожих безпілотників і ракетних ударів. Для зменшення ризиків гвардійці розосереджують техніку, людей і матеріальні засоби, зокрема облаштовують ремонтні бази під землею.

Окрему увагу приділяють оснащенню техніки засобами пасивного та активного антидронового захисту — «мангалами» та системами РЕБ. Це потребує додаткових ресурсів і спеціальної підготовки особового складу.

Новини Харкова: відбулися навчальні збори з технічними фахівцями НГУ

Під час зборів військові ознайомилися з прикладами розосередження техніки, організацією ремонтних і обслуговувальних процесів, а також впровадженням інженерних рішень, що мінімізують ризики для людей і машин.

Офіцери НГУ відзначили важливість таких зустрічей, які дозволяють обмінюватися досвідом, впроваджувати нові підходи до технічного забезпечення й адаптуватися до сучасних викликів фронту.

Раніше РЕДПОСТ писав про навчання слобожанських «Скіфів» під час війни для вдосконалення тактичної медицини.

Новини Харкова: відбулися навчальні збори з технічними фахівцями НГУ

