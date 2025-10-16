16.10.2025 14:04 Рита Парфенова

У Харкові затримали жінку, яка намагалась відправити українку до Амстердама для сексуальної експлуатації

Правоохоронці викрили 20-річну харків’янку, яка завербувала жінку в уразливому стані та планувала вивезти її за кордон для сексуального рабства.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, правоохоронці затримали 20-річну жінку, яка намагалась вивезти українку до Амстердама для подальшої сексуальної експлуатації.

За даними слідства, підозрювана шукала жінок у складних життєвих обставинах через оголошення та особисті контакти, пропонуючи їм «вигідну роботу за кордоном». Одну з потерпілих — 22-річну харків’янку — вона зустріла в кафе та переконала поїхати до Нідерландів, обіцяючи кращі умови життя.

Зловмисницю затримали на автовокзалі під час спроби переправити жінку за межі України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, які можуть бути причетні до вербування.

Підозрюваній повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України – вербування людини з метою сексуальної експлуатації, вчинене групою осіб.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Нацполіції в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники міграційної поліції та 4-го прикордонного загону Держприкордонслужби.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що спіймали львівянку, яка відправляла мешканок Харкова для сексуального рабства за кордоном.