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04.06.2024  21:36   Рита Парфенова

Обстріл Вовчанська та Вовчанських Хуторів: двоє постраждалих

Двоє людей постраждали від російських ударів по Вовчанській громаді.

вибух

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Згідно з даними слідства, 4 червня приблизно о 17:00 ворог завдав удару по м. Вовчанськ за допомогою FPV-дрону. Внаслідок цього 54-річний чоловік отримав поранення і був доставлений до лікарні.
 
Крім того, в той же день, російські війська обстріляли с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, що призвело до поранення 70-річного місцевого жителя.
 
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області під своїм процесуальним керівництвом розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).Прокурори разом зі слідчими поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники показали наслідки ранкового обстрілу Куп'янська.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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