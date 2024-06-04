Обстріл Вовчанська та Вовчанських Хуторів: двоє постраждалих

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Згідно з даними слідства, 4 червня приблизно о 17:00 ворог завдав удару по м. Вовчанськ за допомогою FPV-дрону. Внаслідок цього 54-річний чоловік отримав поранення і був доставлений до лікарні.

Крім того, в той же день, російські війська обстріляли с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, що призвело до поранення 70-річного місцевого жителя.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області під своїм процесуальним керівництвом розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).Прокурори разом зі слідчими поліції вживають усіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

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