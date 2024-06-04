    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наркозакладчицу з купою «товару» затримали у Харкові
04.06.2024  22:07   Рита Парфенова

Наркозакладчицу з купою «товару» затримали у Харкові

Харківська поліція викрила жінку, яка працювала закладчицею в інтернет-крамниці та збувала наркотики

наркотики наркотики

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція Харкова затримала 37-річну жінку, яка займалася незаконним збутом наркотичних речовин через інтернет-крамницю. Співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області викрили зловмисницю 1 червня на одній із вулиць Київського району м. Харкова.

Під час огляду її особистих речей було виявлено полімерний зіп-пакет з метадоном вагою близько 100 грамів. За попередніми оцінками, вартість вилученого метадону на "чорному ринку" становить близько 130 тисяч гривень.

Жінка зізналася, що протягом останніх 3-4 місяців працювала закладчицею на інтернет-крамницю. Нещодавно вона отримала метадон для подальшого фасування та розкладання закладок.

наркотики наркотики

Під час обшуку в її помешканні було виявлено та вилучено пусті полімерні зіп-пакети, електронні ваги з залишками метадону, посуд, ізоленту та інші знаряддя для фасування наркотичних речовин та виготовлення "закладок". Жінка фасувала метадон по 0,5 грама в зіп-пакети та робила закладки для інтернет-крамниці.

За цим фактом слідчим Харківського районного управління поліції № 1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 КПК, і їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй вже вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ посав, що правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася наркозлочинами на території Дніпропетровської та Харківської областей.

 

Тэги:  наркотики, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Надзвичайні події Патрульні Харкова затримують перехожих з наркотиками (фото) 03.06 Надзвичайні події Чоловік, який робив «закладки», став обвинуваченим у справі про наркотрафік (фото) 21.05 Надзвичайні події Боротьба з обігом наркотиків: викрито чергового збувача «PVP» у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 