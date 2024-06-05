05.06.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 червня

У Харкові небо вже зранку затягнеться хмарами, які протримаються весь день. Тільки ввечері вони почнуть поступово розсіюватися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 червня очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 27 - 29°.

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Народні прикмети

якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ;

якщо вранці стелиться туман, буде негода;

теплий і ясний день — до великого урожаю;

вранці туман — в лісах буде багато грибів;

5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки;

багато ґедзів цього дня – до хорошого урожаю огірків;

якщо вночі вдарять заморозки, ще 40 днів ранок буде холодним.