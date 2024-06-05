Прогноз погоди у Харкові на 5 червня

У Харкові небо вже зранку затягнеться хмарами, які протримаються весь день. Тільки ввечері вони почнуть поступово розсіюватися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 червня очікується мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 18 - 20°, вдень 27 - 29°.
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Зірки сприяють активній діяльності та реалізації задумів. Важливо спрямувати енергію у корисне русло і дотримуватися міри в усьому.
У Харкові небо вже зранку затягнеться хмарами, які протримаються весь день. Тільки ввечері вони почнуть поступово розсіюватися.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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