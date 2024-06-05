05.06.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 4 червня. Оперативна обстановка від ХОВА

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

23:22 Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки, автомобіль.

17:40 Ізюмський район, Ізюмська громада, с. Кам'янка, Внаслідок наступання на міну ПФМ-1 «пелюстка» постраждала жінка.

17:28 Чугуївський район, Вовчанська громада, с. Юрченкове. Внаслідок обстрілу горів будинок, господарча споруда та гараж.

17:10 м. Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів автомобіль. Постраждав чоловік.

17:00 Куп'янський район, Петропавлівська сільська громада, с. Кучерівка. Внаслідок обстрілу горів кормоцех та господарчі споруди свиноферми.

17:00 м. Вовчанськ. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону постраждала жінка.

15:45 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Зарічне, території бази відпочинку. Загорання трьох одноповерхових дерев'яних будинків, 2-поверхового корпусу та їдальні.

15:30 Чугуївський район, Старосалтівська громада, с. Старий Салтів. Обстріл бази відпочинку. Без постраждалих.

14:30 Чугуївський район, Вовчанська громада, с. Юрченкове. Внаслідок обстрілу прямим влучанням зруйновано будинок та господарчу споруду.

4 червня 12:00 Чугуївський район, с. Вовчанські Хутори. Внаслідок обстрілу травмовано чоловіка.

На території області триває ліквідація 5 осередків лісових пожеж на загальній площі більше 3 тис. га, з них 4 пожежі локалізовано на площі 23 га. Всього по локаціях залучено більше 100 осіб та понад 30 одиниць техніки.

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення.

На Купʼянському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 13. Пʼять атак наші воїни успішно відбили, ще вісім тривають поблизу Синьківки, Новоселівки, Новоєгорівки та Стельмахівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби ворожі війська спричинили 9 пожеж в Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.