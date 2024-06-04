Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 червня 2024 року.
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Зірки можуть нагадати про старі образи та розчарування, день схиляє до зациклення на дрібницях. Це може виявитися корисним, полегшуючи точні науки та інтелектуальну працю.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
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