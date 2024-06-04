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04.06.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині енергетики заживили 1083 абоненти, які вимикалися через ворожі обстріли

Також газовики у Харківській області відновили газопостачання 253 споживачам.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство енергетики України.
 
Енергетики заживили 1083 абоненти, які вимикалися через ворожі обстріли. Залишаються знеструмленими через бойові дії 37,3 тисячі абонентів.
 
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.
 
Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відремонтували 20 водоводів.
 
 
Тэги:  жкг, харків
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