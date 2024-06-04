На Харківщині енергетики заживили 1083 абоненти, які вимикалися через ворожі обстріли

Також газовики у Харківській області відновили газопостачання 253 споживачам.
Комментариев: 0
Зірки можуть нагадати про старі образи та розчарування, день схиляє до зациклення на дрібницях. Це може виявитися корисним, полегшуючи точні науки та інтелектуальну працю.
У Харкові протягом усього дня буде хмарно, але суттєвих опадів не очікується.
З 2021 року 4 червня в Україні встановлено День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.
влажность:
давление:
ветер: