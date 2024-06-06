06.06.2024 18:20 Віталій Хінєвіч

У Малій Данилівці чоловік кидав гранати на територію, де працюють будівельники

Вибухи в селищі почули вранці, до поліції зателефонувала жінка, яка почула щонайменше три.

Фото надав Сергій Болвінов

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав чоловік. Він встиг застосувати щонайменше чотири гранати.

«На місце миттєво виїхав КОРД - ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група.

Було виявлено чотири воронки, пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося, на щастя, без постраждалих, цілі й будинки навколо.

З затриманим працюють слідчі, з'ясовуємо причину його неадекватної поведінки та походження зброї. У нього вдома проводяться невідкладні обшуки»,- повідомив Сергій Болвінов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено порушника , який наніс понад 28 тисяч гривень збитків рибному господарству.