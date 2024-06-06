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06.06.2024  18:20   Віталій Хінєвіч

У Малій Данилівці чоловік кидав гранати на територію, де працюють будівельники

Вибухи в селищі почули вранці, до поліції зателефонувала жінка, яка почула щонайменше три.

Фото надав Сергій Болвінов 
 
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Гранати на ділянку, де в той момент працювали будівельники, кидав чоловік.  Він встиг застосувати щонайменше чотири гранати. 
 
«На місце миттєво виїхав КОРД - ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група.
 
Було виявлено чотири воронки, пошкоджено позашляховик, який був припаркований поруч. Обійшлося, на щастя, без постраждалих, цілі й будинки навколо.
 
З затриманим працюють слідчі, з'ясовуємо причину його неадекватної поведінки та походження зброї. У нього вдома проводяться невідкладні обшуки»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено порушника, який наніс понад 28 тисяч гривень збитків рибному господарству.
 
Тэги:  події, харків
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