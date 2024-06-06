06.06.2024 17:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявлено порушника, який наніс понад 28 тисяч гривень збитків рибному господарству

6 червня під час проведення рибоохоронних заходів державні інспектори викрили грубе порушення Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

О 5:00 поблизу села Мартове на Печенізькому водосховищі, що у Чугуївському районі Харківської області, було виявлено громадянина, який в період нерестової заборони здійснював вилов риби за допомогою забороненого знаряддя лову – сітки з льоси у кількості 1 шт. При цьому впіймав: верховодка - 337 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 9,7 кг. На особу складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП України.

Збитки, завдані рибному господарству України, складають 28 645 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Харківський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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