06.06.2024 17:50 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2610 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Головний бухгалтер – 30 500 грн.
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Лікар-терапевт – 24 000 грн.
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Ерготерапевт – 23 000 грн.
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Оператор верстатів з програмним керуванням – 22 960 грн.
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Зварник – 22 000 грн.
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Слюсар-ремонтник – 21 700 грн.
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Обрубувач – 21 000 грн.
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Заступник начальника відділу – 17 000 грн.
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Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів – 15 000 грн.
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Вчитель-логопед – 14 950 грн.
З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 063 847 83 67; +38 096 055 48 69; +38 067 728 97 45; +38 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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