    
Главная Новини Харкова Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
06.06.2024  17:50   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2610 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Головний бухгалтер – 30 500 грн. 
  • Лікар-терапевт – 24 000 грн. 
  • Ерготерапевт – 23 000 грн. 
  • Оператор верстатів з програмним керуванням – 22 960 грн. 
  • Зварник – 22 000 грн. 
  • Слюсар-ремонтник – 21 700 грн. 
  • Обрубувач – 21 000 грн. 
  • Заступник начальника відділу – 17 000 грн. 
  • Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів – 15 000 грн. 
  • Вчитель-логопед – 14 950 грн.
З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за номерами: 
0800 600 498;  +38 063 847 83 67;  +38 096 055 48 69;  +38 067 728 97 45;  +38 097 970 40 68. 
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  робота, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.05 Суспільство Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу 16.05 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці 09.05 Суспільство Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 