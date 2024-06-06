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06.06.2024  16:05   Віталій Хінєвіч

Вперше з 2009 року: у Харкові було підтверджено випадок догхантерства (відео)

Кожен сигнал про ймовірне отруєння собак перевірявся та розслідувався працівниками КП «Центр поводження з тваринами».

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
До фахівців звернулася харків’янка, чий собака загинув після того, як підібрав на вулиці шматочок їжі. У ній були заховані пігулки. Загалом відомо про загибель ще шістьох собак внаслідок таких дій. 
 
Харківський догхантер виявився «зоозахисником». Чоловік підгодовував, лікував, стерелізував і прилаштовував у родини бездомних котів. Крім ліків для тварин і корму, поліцейські виявили в громадянина ковбасні вироби, нашпиговані таблетками. 
 
КП «Центр поводження з тваринами» звернулося до правоохоронних органів з відповідною заявою і готове надати всебічну підтримку власникам собак, які постраждали, в межах чинного законодавства.
 
Тэги:  події, харків
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