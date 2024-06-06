06.06.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова замінили 800 метрів водоводів

З початку року бригади аварійно-відновлювальних робіт Київського району комплексу «Харківводопостачання» замінили 800 метрів магістралей, усунули 162 аварійні ситуації на зовнішніх трубопроводах, передає РЕДПОСТ .

Також фахівці відремонтували 142 оглядові колодязі, встановили 18 нових пожежних гідрантів і відреставрували 38.

Як повідомив сьогодні, 6 червня, начальник районної служби Віталій Чупандін, ремонтники ведуть заміну 80 метрів технічно зношеної ділянки магістрального транзитного трубопроводу на вулиці Жуковського. Дана гілка забезпечує водопостачання довколишніх багатоквартирних будинків.

«Перекладаємо сучасними та якісними матеріалами, економічно обґрунтованими у подальшій експлуатації, до того ж застосовуємо ефективну та прискорену технологію з'єднання труб, що дозволяє виконувати завдання значно швидше. Продовжуємо всі заплановані відновлювальні заходи на об'єктах, незважаючи на те, що район залишається одним із найбільш обстрілюваних.

Зокрема, нову гілку мереж проклали в центрі міста, на площі Конституції. Негайно беремо в роботу зруйновані вибухами водоводи, так капітально відремонтували пошкоджені мережі по Данилівському проїзду та вулиці Метробудівників», - зазначив Віталій Чупандін.

За його словами, на підвищеному контролі комунальників залишаються пожежні гідранти, їх ремонтують та оновлюють на першу вимогу ДСНС України. Сьогодні районна бригада усуває аварійну ситуацію на вулиці Григорія Сковороди.

Всього виробничі служби комплексу приводять до ладу 10 об'єктів на водопроводах.

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